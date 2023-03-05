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خبير زلازل: "النبضة القاتلة" وراء الأضرار الجسيمة في تركيا

دمار خلفه الزلزال القوي في تركيا
5 مارس 2023 09:08

رجح خبير زلازل ياباني أن تكون"النبضة القاتلة" وهى موجة زلزالية تصل مدتها إلى ثانيتين، وراء الأضرار الجسيمة التى لحقت بالمباني فى تركيا.

وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الأحد بدأ موري شينئيتشيرو الأستاذ بجامعة إيهيميه غربي اليابان إجراء دراسة ميدانية في جنوب تركيا، بعد مرور شهر تقريبا على الزلازل القوية التي ضربت المنطقة.

وزار موري يوم السبت المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب تركيا، حيث لاحظ انجرافا كبيرا في سطح الأرض نجم عن الزلزال في بلدة نورداجي القريبة من مركز الزلزال.

وقال إنه يبدو أن الأرض تعرضت لانجرافات عمودية وأفقية. وتفقد موري مبنى انهار طابقه الأول. وقام بطرق أعمدة المبنى للتحقق من قوتها. وقال موري إن المباني التي لم تكن مقاومة للزلازل بشكل كاف أصيبت بأضرار شديدة.

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المصدر: د ب أ
زلزال تركيا
زلزال
اليابان
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