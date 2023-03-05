الصين تزيد ميزانية الدفاع بأكثر من 7% في 2023

نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي لي تشيانغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين
5 مارس 2023 09:02
أعلنت الصين الأحد أن ميزانيتها العسكرية، الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، سترتفع بنسبة 7,2% في 2023، في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي.
وجرى الإعلان عن هذا المعدل، وهو أعلى مما كان عليه عام 2022 (7,1%) في تقرير لوزارة المال نُشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب. وتخطط بكين لإنفاق 1.553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) على دفاعها، أي أقل بثلاث مرات من ميزانية واشنطن.