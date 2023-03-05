الإثنين 6 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصين تزيد ميزانية الدفاع بأكثر من 7% في 2023

نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي لي تشيانغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين
5 مارس 2023 09:02

أعلنت الصين الأحد أن ميزانيتها العسكرية، الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، سترتفع بنسبة 7,2% في 2023، في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي. 

وجرى الإعلان عن هذا المعدل، وهو أعلى مما كان عليه عام 2022 (7,1%) في تقرير لوزارة المال نُشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب. وتخطط بكين لإنفاق 1.553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) على دفاعها، أي أقل بثلاث مرات من ميزانية واشنطن.

أخبار ذات صلة
«أبيض الشاطئية» يواجه الصين وقيرغيزستان ودياً
الصين تزيد ميزانية الدفاع بشكل «مناسب ومعقول»
المصدر: وكالات
بكين
ميزانية
الصين
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
ثنائي أجنبي جديد في ربع نهائي دوري السلة
الرياضي
ثنائي أجنبي جديد في ربع نهائي دوري السلة
اليوم 15:00
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس للجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء الأمور
اليوم 14:01
منتخبنا يحصد برونزيتين في «سكاي دايف أبوظبي»
الرياضي
منتخبنا يحصد برونزيتين في «سكاي دايف أبوظبي»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©