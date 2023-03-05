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الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتوصل إلى اتفاق لحماية أعالي البحار

شعار الأمم المتحدة
5 مارس 2023 08:33

 توصلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتفاق السبت بعد سنوات من المفاوضات لحماية أعالي البحار التي تمثل كنزا هشا وحيويا يغطي ما يقرب من نصف الكوكب. 
ووسط هتافات الوفود أعلنت رئيسة المؤتمر رينا لي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبيل الساعة 21,30 (02,30 ت غ الأحد) أن "السفينة وصلت إلى الشاطئ".

وقالت رئيسة المؤتمر رينا لي خلال جلسة قرابة الساعة 01,30 (06,30 ت غ) "لا تزال لدينا بضع قضايا ينبغي الانتهاء منها، لكن يتم إحراز تقدم فيها والوفود تبدي مرونة".

واكدت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة فرانس برس صباح السبت أن المفاوضات احرزت تقدما.
وكتبت المفاوضة النيوزيلندية فيكتوريا هالوم على تويتر "اصبحنا قريبين جدا الآن" من اتفاق، مشيرة إلى أنها حطمت رقمها القياسي مع أكثر من 24 ساعة متتالية من المحادثات.

وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) حدًّا أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.

 

 

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المصدر: وكالات
أعالي البحار
نيويورك
الأمم المتحدة
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