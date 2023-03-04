مذكرات قبض على 4 مسؤولين عراقيين سابقين

بغداد (الاتحاد)

أصدر القضاء في العراق، أمس، أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين، بينهم وزير المالية السابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق، وذلك لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «سرقة القرن». وأعلنت «هيئة النزاهة الاتحادية» في بيان صدور أوامر قبض وتحرٍّ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة «تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية». وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من «وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة». وذكر البيان أن الأوامر الصادرة جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، لافتاً إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ولم يأتِ البيان على ذكر أسماء هؤلاء. لكن مسؤولاً بهيئة النزاهة الاتحادية، طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن المسؤولين الأربعة موجودون بالخارج، وكانوا جزءاً من فريق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن، في نوفمبر الماضي، استرداد جزء من نحو 2.5 مليار دولار من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.