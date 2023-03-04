تونس تدعو إلى توحيد جهود الدول الأفريقية في ملف الهجرة

تونس (الاتحاد)

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أن ملف الهجرة يجب التعامل معه وفق مقاربة شاملة تعتمد على التنسيق التام وتراعي كرامة الإنسان وتمنع الاتجار فيه وتنشر القانون الدولي الإنساني، داعية إلى توحيد جهود الدول الإفريقية حوله.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان أمس، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيسة الحكومة التونسية بنائبة عميدة السفراء الأفارقة سفيرة دولة السنغال بتونس زاما تولايا با فاي، حيث استعرضا الروابط التاريخية وعلاقات التعاون المشترك التي تجمع تونس بكل الدول الأفريقية، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات. وقالت بودن، إن «تونس تحرص على التعامل مع ملف الهجرة حسب ما تقتضيه المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني في كنف احترام سيادة القانون التونسي، كما كانت تونس سباقة في التشريع من أجل حفظ كرامة المهاجرين دون تمييز»، مشيرة إلى ضرورة توحيد جهود الدول الأفريقية لما لها من أهمية في تمكين الشباب والمرأة، وخلق فرص عمل ودفع الاستثمار ومحاربة الفقر حسب رؤية شاملة في كافة القارة الإفريقية لمعالجة هذا التحدي. من جهتها، نوهت نائبة عميدة السفراء الأفارقة بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين تونس والسنغال، وما تقوم به الحكومة التونسية، مستعرضة سبل التعاون المشترك في ملف الهجرة.