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116 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمن الصومال

116 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمن الصومال
5 مارس 2023 01:33

مقديشو (الاتحاد)

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وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم 116 مليون دولار أميركي للمساعدة في جهود تحقيق الاستقرار في الصومال، المتمثلة في مكافحة إرهابي الميليشيات في جميع أنحاء البلاد. وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان له، وفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، أنه سيضيف 90 مليون دولار إلى الموارد التي تم تعبئتها بالفعل، لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال لعام 2023، و26.6 مليون دولار للجيش الوطني الصومالي. وأضاف البيان أن الدعم المتفق عليه سيساهم في بدلات القوات للجنود الأفارقة المنتشرين لتحقيق جهود الاستقرار في الصومال، بالإضافة إلى أن الأموال المخصصة للجيش الوطني الصومالي ستركز على توفير المعدات غير القتالية وأعمال البنية التحتية، وذلك من خلال التنسيق الوثيق مع بعثة التدريب الأوروبية في الصومال.
 وأكد أن الإجراءين يهدفان إلى المساهمة في تسليم المسؤوليات الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى الجيش الوطني الصومالي، وذلك من خلال السماح للأول بتنفيذ التزاماته مع تعزيز قدرات الأخير.

الاتحاد الأوروبي
الصومال
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