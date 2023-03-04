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رئيس جنوب السودان يقيل وزيري الدفاع والداخلية

سلفاكير ميارديت
5 مارس 2023 01:33

جوبا (وكالات)

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أقال سلفا كير رئيس جنوب السودان وزيرين كبيرين معنيين بالأمن، في انتهاك لبنود اتفاق سلام مع زعيم حزب المعارضة النائب الأول للرئيس ريك مشار.
 وقالت ليلي مارتن مانيل المتحدثة باسم الرئيس، أمس، إن كير أقال وزيرة الدفاع أنجلينا تيني، زوجة مشار، ووزير الداخلية محمود سولومون في أمر رئاسي أعلنه التلفزيون الرسمي في وقت متأخر مساء أمس الأول. وأضافت مانيل: «لا يوجد سبب يمكنني أن أعلنه لكم الآن لإقالتهما، لكن هذا إجراء طبيعي عادة»، مضيفة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن هوية الوزيرين الجديدين. ووقعت القوات التابعة لكل من كير ومشار اتفاق سلام في 2018 أنهى 5 سنوات من الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل 400 ألف وأثارت أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. ووسط تباطؤ تنفيذ الاتفاق، المعروف باسم «اتفاق السلام المعاد تنشيطه من أجل جنوب السودان»، اشتبكت قوات الطرفين بشكل متكرر بسبب الخلافات حول كيفية تقاسم السلطة. وفي مرسوم صدر أمس الأول، أوكل الرئيس كير أمر وزارة الدفاع لحزبه على الرغم من أن شروط الاتفاق تمنح حزب مشار سلطة تعيين وزير الدفاع، وفي المقابل أوكل الرئيس لحزب مشار أمر وزارة الداخلية.

سلفاكير ميارديت
جنوب السودان
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