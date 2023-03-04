إحباط محاولات تسلل للميليشيات في تعز

عدن (الاتحاد)

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، أمس، محاولات تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية غرب محافظة تعز. وأفاد الإعلام العسكري، أن ميليشيات الحوثي دفعت بالعشرات من عناصرها لمحاولة التسلل من جهة منطقة «البرح» صوب تلال استراتيجية قرب خطوط التماس ولكن دون جدوى، مؤكداً أن وحدات من القوات اليمنية المشتركة في محور «البرح» أجبرت عناصر الميليشيات على الفرار. وأضاف الإعلام العسكري، أن مدفعية القوات اليمنية المشتركة دمرت مربض مدفعية استخدمته الميليشيات في محاولة استهداف مواقع عسكرية أثناء محاولة عناصرها تنفيذ التسلل.

يشار إلى أن محور «البرح» شهد خلال الأيام القليلة الماضية تصعيداً فاشلاً من قبل ميليشيات الحوثي.

إلى ذلك، أُصيب 4 أطفال وامرأة بانفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية، شرق بيوت الصفيح في حي البيضاء الشمالية في منطقة «السلخانة»، شمال مديرية «الحالي» بمحافظة الحديدة.

وقبل يومين، أودى لغم حوثي بحياة طفل في الـ13 من عمره بمنطقة «الجلة» جنوب مدينة التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة.

وانتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 4811 لغماً وذخيرة وعبوة ناسفة غير منفجرة خلال شهر فبراير الماضي، زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضح المركز في تقرير له، أمس، نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن المساحة التي طهرها المشروع من الألغام بلغت 789 ألفاً و942 متراً مربعاً في عدد من المحافظات اليمنية المحررة، وذلك في إطار مهمته الإنسانية. وأشار إلى أن ما تم نزعه خلال الشهر الماضي، توزع بين 809 ألغام مضادة للدبابات، و29 لغماً مضاداً للأفراد، و3912 ذخيرة غير منفجرة، و61 عبوة ناسفة.

وذكر التقرير، أن إجمالي ما تم نزعه من قبل «مسام» منذ بداية عمله حتى الآن وصل إلى 389 ألفاً و706 من الألغام والذخيرة غير المنفجرة والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، فيما وصل إجمالي المساحة المطهرة إلى 44 مليوناً و635 ألفاً و70 متراً مربعاً.