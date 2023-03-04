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مقتل حاكم إقليمي و5 مدنيين بهجوم في الفلبين

رجال الشرطة في نقطة تفتيش حدودية بين مدينة تانجاي وبامبلونا في الفلبين
5 مارس 2023 01:33

مانيلا (وكالات)

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ذكرت الشرطة الفلبينية أن حاكماً إقليمياً، و5 مدنيين، قتلوا في هجوم شنه أشخاص مشتبه بهم يرتدون زياً عسكرياً. 
وكان رويل ديجامو، حاكم إقليم «نيجروس أوريانتال» يجتمع مع مستفيدين من برنامج معونات اجتماعية حكومي، في مسكنه في بلدة «بامبلونا»، على بعد 615 كيلومتراً، جنوب مانيلا، عندما اقتحم المسلحون المكان وفتحوا النار. وذكر تقرير للشرطة أن «المشتبه بهم كانوا يرتدون زياً زائفاً كاملاً وسترات واقية من الرصاص، وكانوا يحملون أسلحة نارية طويلة وبدون تردد فتحوا النار، مما أدى لإصابة الحاكم ديجامو وضحايا آخرين». وأضاف التقرير أن المشتبه بهم الذين بلغ عددهم حوالي 10، فروا من الموقع في 3 مركبات، ثم تركوها في مدينة قريبة. 
وتم نقل ديجامو «56 عاماً» إلى مستشفى قريب، لكنه توفي أثناء تلقيه العلاج، طبقاً لما ذكرته الشرطة.

 

 

الفلبين
الشرطة الفلبينية
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