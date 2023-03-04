الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ارتفاع جديد لعدد قتلى زلزال تركيا

منازل مدمرة جراء الزلزال في تركيا
5 مارس 2023 00:39

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلازل الهائلة التي وقعت الشهر الماضي وصل إلى 45968.
وخلال حديث في مدينة أنطاكية، التي دمرتها الزلازل بجنوب البلاد، قال صويلو إن 4267 من القتلى في تركيا من اللاجئين السوريين.
بعد الانتهاء من جهود إنقاذ الناجين من الزلزال المدمر الذي هز البلاد وإيوائهم وانتشال الجثث، باتت تركيا أمام تحد جديد.
فبعد أكثر الزلازل فتكا في تاريخ تركيا الحديث، تواجه البلاد الآن مهمة شاقة جديدة ألا وهي التخلص من مئات ملايين الأطنان من الأنقاض.
وقالت السلطات التركية إن ما لا يقل عن 156 ألفا من المباني إما انهارت أو لحقت بها أضرار لدرجة تستلزم الهدم نتيجة زلزال السادس من فبراير والهزات الارتدادية التي تبعته، مع تحول مناطق بأكملها إلى أكوام من الخرسانة والحديد.
وبلغت شدة الزلزال 7,8 درجة على مقياس ريختر.
يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الأنقاض، التي يتراوح وزنها بين 116 و210 مليون طن، قد تغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع إن تكدست بارتفاع متر واحد. وهذه مساحة تعادل تقريبا مساحة مدينة برشلونة.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل خلال عام. وقال مسؤول إن العطاءات والعقود اكتملت بالفعل في بعض المشروعات ولن يجري التهاون في معايير السلامة.

أخبار ذات صلة
استئناف تجميع المساعدات العينية اليوم في أبوظبي
نداء لاستقبال سوريين تضرروا من الزلزال في تركيا
المصدر: وكالات
تركيا
زلزال تركيا
قتلى
حصيلة
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©