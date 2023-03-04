ارتفاع جديد لعدد قتلى زلزال تركيا

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلازل الهائلة التي وقعت الشهر الماضي وصل إلى 45968. وخلال حديث في مدينة أنطاكية، التي دمرتها الزلازل بجنوب البلاد، قال صويلو إن 4267 من القتلى في تركيا من اللاجئين السوريين. بعد الانتهاء من جهود إنقاذ الناجين من الزلزال المدمر الذي هز البلاد وإيوائهم وانتشال الجثث، باتت تركيا أمام تحد جديد. فبعد أكثر الزلازل فتكا في تاريخ تركيا الحديث، تواجه البلاد الآن مهمة شاقة جديدة ألا وهي التخلص من مئات ملايين الأطنان من الأنقاض. وقالت السلطات التركية إن ما لا يقل عن 156 ألفا من المباني إما انهارت أو لحقت بها أضرار لدرجة تستلزم الهدم نتيجة زلزال السادس من فبراير والهزات الارتدادية التي تبعته، مع تحول مناطق بأكملها إلى أكوام من الخرسانة والحديد. وبلغت شدة الزلزال 7,8 درجة على مقياس ريختر. يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الأنقاض، التي يتراوح وزنها بين 116 و210 مليون طن، قد تغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع إن تكدست بارتفاع متر واحد. وهذه مساحة تعادل تقريبا مساحة مدينة برشلونة. وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل خلال عام. وقال مسؤول إن العطاءات والعقود اكتملت بالفعل في بعض المشروعات ولن يجري التهاون في معايير السلامة.