الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

شركة ألمانية تبحث تصنيع دبابات في أوكرانيا

دبابات ليوبارد الألمانية في مستودع
5 مارس 2023 00:30

تجري شركة "راينميتال" الألمانية لصناعة الأسلحة محادثات "واعدة" لبناء مصنع دبابات في أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس الشركة في مقابلة نشرت السبت.
وقال أرمين بابيرغر لصحيفة "راينيشه بوست"، "يمكن بناء مصنع راينميتال في أوكرانيا بكلفة تبلغ حوالى 200 مليون يورو" لإنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز "بانثر" سنويا.
وأضاف أنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن هذا المخطط خلال شهرين.
ووفقا لبابيرغر، تحتاج أوكرانيا إلى ما بين 600 و800 دبابة. ومن هنا، تأتي الحاجة إلى إنتاج دبابات جديدة بسرعة.
وقال "حتى لو قدّمت ألمانيا 300 دبابة من طراز ليوبارد 2، لن يكون ذلك كافيا".
ووافقت ألمانيا على إرسال 18 دبابة من طراز "ليوبارد 2 إيه 6 إس" من مخزون الجيش الألماني وكذلك على إعادة تصدير دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا من دول أخرى، بما فيها السويد وفنلندا والبرتغال وبولندا.
وتقضي الخطة بإرسال أكثر من 30 دبابة "ليوبارد" إلى كييف.

أخبار ذات صلة
خمسة قتلى بانفجار مصنع في بنجلادش
رئيسة البرلمان الأوروبي تصل إلى أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
دبابات ليوبارد
مصنع
أوكرانيا
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©