شركة ألمانية تبحث تصنيع دبابات في أوكرانيا

تجري شركة "راينميتال" الألمانية لصناعة الأسلحة محادثات "واعدة" لبناء مصنع دبابات في أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس الشركة في مقابلة نشرت السبت.

وقال أرمين بابيرغر لصحيفة "راينيشه بوست"، "يمكن بناء مصنع راينميتال في أوكرانيا بكلفة تبلغ حوالى 200 مليون يورو" لإنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز "بانثر" سنويا.

وأضاف أنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن هذا المخطط خلال شهرين.

ووفقا لبابيرغر، تحتاج أوكرانيا إلى ما بين 600 و800 دبابة. ومن هنا، تأتي الحاجة إلى إنتاج دبابات جديدة بسرعة.

وقال "حتى لو قدّمت ألمانيا 300 دبابة من طراز ليوبارد 2، لن يكون ذلك كافيا".

ووافقت ألمانيا على إرسال 18 دبابة من طراز "ليوبارد 2 إيه 6 إس" من مخزون الجيش الألماني وكذلك على إعادة تصدير دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا من دول أخرى، بما فيها السويد وفنلندا والبرتغال وبولندا.

وتقضي الخطة بإرسال أكثر من 30 دبابة "ليوبارد" إلى كييف. أخبار ذات صلة خمسة قتلى بانفجار مصنع في بنجلادش رئيسة البرلمان الأوروبي تصل إلى أوكرانيا

المصدر: آ ف ب