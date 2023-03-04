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بلغاريا تتخلص من لقاحات كورونا منتهية الصلاحية

لقاحات مضادة لفيروس كورونا
5 مارس 2023 00:06

تخلصت بلغاريا من كميات كبيرة من جرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد منتهية الصلاحية، ولم تعد ترغب في شراء جرعات لقاح جديدة.

وقال أسين ميدشدييف القائم بأعمال وزير الصحة، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي السبت "في الوقت الحالي، لا يوجد أشخاص على استعداد لتلقي التلقيح على الإطلاق".

ووفقا لميدشدييف، من المقرر أن تتخلص بلغاريا من 2,8 مليون جرعة أخرى هذا العام، بعد أن دمرت من قبل بالفعل كميات هائلة من لقاحات كورونا منتهية الصلاحية.

وذكر الوزير أنه أبلغ مفوضية الاتحاد الأوروبي أن بلغاريا تؤيد إنهاء صفقة عقدت من قبل مع شركتي "بيونتك" و"فايزر"، تلتزم بموجبها بلاده بشراء اللقاحات حتى عام 2025.

هذا الموقف تدعمه أيضا كل من بولندا وجمهورية التشيك وليتوانيا.

ولدى بلغاريا أقل معدل تطعيم ضد كورونا داخل دول الاتحاد الأوروبي. وفقا للمعلومات الرسمية، فإن 30% فقط من السكان في بلغاريا لديهم تحصين أساسي ضد كورونا.

منذ منتصف نوفمبر الماضي، لم تكن هناك تدابير وقائية إلزامية ضد فيروس كورونا في البلد الذي يعتبر وجهة العطلات في جنوب شرق أوروبا والذي يبلغ عدد سكانه 6,5 مليون نسمة.

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المصدر: د ب أ
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