الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس الكونغو الديمقراطية: العنف يهدد بتأخير الانتخابات

رئيس الكونغو الديمقراطية يلتقي ماكرون في كينشاسا
4 مارس 2023 23:40

قال فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، إن العنف في الجزء الشرقي من البلاد قد يؤخر الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وأدى العنف إلى نزوح ما يقرب من 7 ملايين شخص.

وحث تشيسيكيدي، خلال اجتماع في العاصمة كينشاسا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باريس والاتحاد الأوروبي على دعم خطة سلام وعملية للنازحين للعودة إلى ديارهم والتسجيل للتصويت.

وقال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نخاطر بتأخير كبير قد يؤثر على الموعد المخطط" للانتخابات.

وأدى تصاعد العنف في شرق الكونغو إلى نزوح أعداد من الكونغوليين أكثر من أي وقت مضى، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

وتنشط أكثر من 100 جماعة مسلحة في الشرق الغني بالمعادن على الحدود مع أوغندا ورواندا وبوروندي.

وقد أجبر الهجوم المستمر مئات الآلاف على الفرار.

أخبار ذات صلة
ماكرون يدعو لعلاقات قائمة على المساواة مع أفريقيا
أردوغان: تركيا لا تزال تخطط لإجراء الانتخابات في مايو
المصدر: د ب أ
الانتخابات
الكونغو الديمقراطية
فيليكس تشيسيكيدي
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©