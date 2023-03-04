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تعهدات بتقديم 20 مليار دولار لحماية المحيطات

شعار مؤتمر "محيطنا" في بنما
4 مارس 2023 22:00

تعهد المشاركون في مؤتمر دولي بشأن حماية المحيطات، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتقديم ما يقرب من 20 مليار دولار أميركي لهذه القضية.

قُدم ما مجموعه 341 تعهداً بقيمة إجمالية قدرها 19,9 مليار دولار أميركي خلال المؤتمر الذي استضافته بنما، حسبما أعلنته، مساء اليوم السبت، إدارة مؤتمر «محيطنا» في نهاية الاجتماع الذي استمر يومين. تعهدت الحكومة الأميركية وحدها بتقديم ما يقرب من 6 مليارات دولار لـ 77 مشروعاً. وأعلن جون كيري المبعوث الأميركي الخاص لقضايا المناخ، عن استثمارات في المناطق البحرية المحمية ومصايد الأسماك المستدامة والطاقات المتجددة، وذلك من بين أمور أخرى.

من جانبه، يريد الاتحاد الأوروبي زيادة الإنفاق على محيطات العالم إلى 816,5 مليون يورو (869 مليون دولار) في عام 2023.

وأعلنت بنما، وهي الدولة المستضيفة، أنها ستضاعف حجم المناطق البحرية المحمية لديها، مشيرة إلى أن أكثر من 54% من منطقتها الاقتصادية الخالصة ستكون محمية مستقبلاً. وتمتد هذه المنطقة على مساحة 200 ميل بحري إلى البحر من ساحل البلاد.

وبحث ممثلو الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات والمجتمع الدولي من 70 دولة، خلال المؤتمر الدولي «محيطنا»، حماية محطيات العالم. وعقد المؤتمر لأول مرة عام 2014 بمبادرة من الحكومة الأميركية. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر التالي بشأن المحيطات في اليونان العام المقبل.

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المصدر: د ب أ
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حماية المحيطات
المحيطات
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