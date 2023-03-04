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خمسة قتلى بانفجار مصنع في بنجلادش
آثار الانفجار في مصنع للأكسجين في بنجلادش
4 مارس 2023 21:53
أعلنت سلطات بنجلادش مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 في انفجار، اليوم السبت، في مصنع للصلب قرب مدينة شيتاغونغ الساحلية.
وقع الانفجار في محطة الأكسجين في مصنع «شيما» في مدينة سيتاكوندا الصناعية، علق إثره «العديد من العمال» داخل المصنع، حسب ما ذكر طفيل أحمد قائد الشرطة المحلية.
وأضاف أحمد أن «عناصر الإطفاء سيطروا على الحريق وأنقذوا الأشخاص الذين كانوا في المصنع».
من جهته، صرّح محمد فخر الزمان المسؤول الإداري للمنطقة، أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 25 آخرون في الانفجار.
وقال مسلم الدين، وهو شاهد عيان «تحطمت نوافذ العديد من المنازل، وغرقت المنطقة كلها في الظلام».
وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث.
في يونيو من العام الماضي، أدى حريق وانفجارات في مستودع حاويات في المدينة نفسها إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً.
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المصدر: د ب أ
بنجلادش
بنغلادش
انفجار
مصنع
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