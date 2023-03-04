نداء لاستقبال سوريين تضرروا من الزلزال في تركيا

حثت الأمم المتحدة، اليوم السبت، الدول على الإسراع في استقبال لاجئين سوريين من المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا.
وجهت الأمم المتحدة هذه الدعوة مع وصول 89 لاجئا سوريا إلى العاصمة الإسبانية مدريد قادمين من تركيا.
وأودى الزلزال، الذي بلغت قوته 7,8 درجات في 6 فبراير الماضي، بأكثر من 45 ألف شخص في تركيا وآلاف آخرين في سوريا المجاورة ودمر مئات الآلاف من المباني.
منذ 12 عاما تقريبا، تستضيف تركيا حوالى 3,5 مليون لاجئ سوري. وأثر زلزال الشهر الماضي على ما يقدر بنحو تسعة ملايين شخص من بينهم أكثر من 1,7 مليون لاجئ.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان مشترك، إن «الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا بحثا عن الأمان والحماية يواجهون الآن صدمة الخسارة والنزوح مرة أخرى بعدما فقدوا منازلهم وسبل عيشهم».
وقال فيليبو غراندي رئيس المفوضية «للمساعدة في حماية هؤلاء اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وللمساعدة في تخفيف الضغوط على المجتمعات المحلية التي تأثرت هي نفسها بهذه الكارثة الإنسانية، تناشد المفوضية الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة».
وأضاف أنه نظرا إلى أن العديد من اللاجئين المتضررين من الكارثة «في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإننا نحضّ المزيد من الدول على تكثيف وتسريع العمليات، وإتاحة عمليات مغادرة سريعة من تركيا».
وتابع أن ذلك سيكون «تعبيرا ملموسا عن التضامن وتشارك المسؤوليات ويضمن في نهاية المطاف حلولا فورية تغير حياة اللاجئين الذين أصبحوا أكثر ضعفاً نتيجة للزلازل».
وشكر أنطونيو فيتورينو رئيس المنظمة الدولية للهجرة إسبانيا على خطوتها وقال «نأمل بأن نرى جهودا مماثلة بسرعة».