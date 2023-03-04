الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال قوي يضرب جزراً في اليابان

زلزال
4 مارس 2023 20:24

ضرب زلزال قوي جزراً في اليابان، اليوم السبت، وفقاً لما أفاد به المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل. وقال المركز، إن شدة الزلزال، الذي هز جزر «ريوكيو»، بلغت 5.1 درجة على مقياس ريختر.

كان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 25.05 درجة شمالاً وخط طول 128.39 درجة شرقاً، وفقاً لتقارير صحفية.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

أخبار ذات صلة
زلزال يضرب تونجا
«الهلال الأحمر» الإماراتي يفتتح مخيماً للمتضررين من زلزال سوريا
المصدر: د ب أ
زلزال
اليابان
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©