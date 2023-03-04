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زلزال قوي يضرب جزراً في اليابان
زلزال
4 مارس 2023 20:24
ضرب زلزال قوي جزراً في اليابان، اليوم السبت، وفقاً لما أفاد به المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل. وقال المركز، إن شدة الزلزال، الذي هز جزر «ريوكيو»، بلغت 5.1 درجة على مقياس ريختر.
كان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 25.05 درجة شمالاً وخط طول 128.39 درجة شرقاً، وفقاً لتقارير صحفية.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
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المصدر: د ب أ
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