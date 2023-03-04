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«التعاون الإسلامي» تندد بتصريح عنصري لوزير إسرائيلي

شعار منظمة التعاون الإسلامي
4 مارس 2023 20:15

نددت منظمة التعاون الإسلامي بالتصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والتي دعا خلالها لمحو بلدة «حوارة» الفلسطينية.

ووصفت المنظمة، في بيان اليوم السبت، هذه التصريحات بأنها عنصرية.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من مدينة جدة في السعودية مقراً لها، إنها تدين «التصريحات العنصرية الخطيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش».

كما دعت «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته... وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».

ودانت العديد من الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، التصريحات العنصرية للوزير.

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الإمارات تدين التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي
المصدر: د ب أ
منظمة التعاون الإسلامي
تصريحات
وزير إسرائيلي
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