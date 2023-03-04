بريطانيا تنشر تقريراً عن الوضع الميداني في باخموت

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية التي تدافع عن مدينة باخموت تواجه ضغطاً كبيراً متزايداً، مع احتدام القتال داخل المدينة الواقعة شرق البلاد وحولها.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في النشرة المخابراتية اليومية على موقع «تويتر»، أن أوكرانيا تعزز دفاعاتها في المنطقة، وتدفع بوحدات من النخبة، بينما تقدمت قوات الجيش الروسي في الضواحي الشمالية لمدينة باخموت.
وأضافت أن جسرين رئيسيين في باخموت دمرا خلال الساعات الست والثلاثين الأخيرة، مشيرة إلى أن طرق الإمداد، التي تسيطر عليها أوكرانيا خارج المدينة، محدودة.
وأوضحت الوزارة أن أحد الجسرين كان يربط باخموت بآخر طريق إمداد رئيسي للمدينة من بلدة "تشاسيف يار" الخاضعة لسيطرة أوكرانيا وتقع على بعد نحو 13 كيلومتراً إلى الغرب.
وقالت قيادة الجيش الأوكراني، في مذكرة إفادة صباحية اليوم السبت، إن روسيا ما زالت تحاول محاصرة باخموت، لكنها أضافت أن القوات الأوكرانية صدت الهجمات الروسية في المدينة على مدار يوم حتى الآن.
وتسعى روسيا لقطع آخر طرق للإمدادات من خارج باخموت، بهدف السيطرة على المدينة.
وقالت المذكرة الأوكرانية، أيضاً، إن هجمات روسية صُدت في قريتي "إيفانيفسكي" و"بوهدانيفكا"، وكلتاهما تبعد أقل من ثمانية كيلومترات إلى الغرب من وسط مدينة باخموت.
وتشهد باخموت معارك محتدمة منذ سبعة أشهر.
وتقول روسيا، إن باخموت ستكون نقطة انطلاق لاستكمال السيطرة على منطقة دونباس الصناعية.
ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باخموت بأنها "حصن".