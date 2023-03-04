الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا تنشر تقريراً عن الوضع الميداني في باخموت

جندي أوكراني في موقع قتالي قرب باخموت
4 مارس 2023 18:20

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية التي تدافع عن مدينة باخموت تواجه ضغطاً كبيراً متزايداً، مع احتدام القتال داخل المدينة الواقعة شرق البلاد وحولها.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في النشرة المخابراتية اليومية على موقع «تويتر»، أن أوكرانيا تعزز دفاعاتها في المنطقة، وتدفع بوحدات من النخبة، بينما تقدمت قوات الجيش الروسي في الضواحي الشمالية لمدينة باخموت.

وأضافت أن جسرين رئيسيين في باخموت دمرا خلال الساعات الست والثلاثين الأخيرة، مشيرة إلى أن طرق الإمداد، التي تسيطر عليها أوكرانيا خارج المدينة، محدودة.

وأوضحت الوزارة أن أحد الجسرين كان يربط باخموت بآخر طريق إمداد رئيسي للمدينة من بلدة "تشاسيف يار" الخاضعة لسيطرة أوكرانيا وتقع على بعد نحو 13 كيلومتراً إلى الغرب.

وقالت قيادة الجيش الأوكراني، في مذكرة إفادة صباحية اليوم السبت، إن روسيا ما زالت تحاول محاصرة باخموت، لكنها أضافت أن القوات الأوكرانية صدت الهجمات الروسية في المدينة على مدار يوم حتى الآن.

وتسعى روسيا لقطع آخر طرق للإمدادات من خارج باخموت، بهدف السيطرة على المدينة.

وقالت المذكرة الأوكرانية، أيضاً، إن هجمات روسية صُدت في قريتي "إيفانيفسكي" و"بوهدانيفكا"، وكلتاهما تبعد أقل من ثمانية كيلومترات إلى الغرب من وسط مدينة باخموت.

وتشهد باخموت معارك محتدمة منذ سبعة أشهر.

وتقول روسيا، إن باخموت ستكون نقطة انطلاق لاستكمال السيطرة على منطقة دونباس الصناعية.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باخموت بأنها "حصن".

أخبار ذات صلة
وزير الدفاع الروسي يتفقّد الجبهة في شرق أوكرانيا
قائد عسكري أوكراني يتفقد القوات في باخموت
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
باخموت
بخموت
قتال
جبهة القتال
معارك
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©