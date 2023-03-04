جوتيريش يدعو لتخفيف الديون عن الدول الفقيرة

جوتيريش خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا
4 مارس 2023 17:45
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، بخنق البلدان الفقيرة بمعدلات الفائدة وأسعار الوقود المرتفعة. وفي قمة للقادة تسبق الانطلاق الرسمي في الدوحة الأحد لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، قال جوتيريش إن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار أميركي سنويا لمساعدة تلك «العالقة في حلقات مفرغة» تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها والخدمات الأساسية.
ينعقد المؤتمر، المعني بـ46 دولة مصنّفة ضمن الأقل نموا في العالم، عادة كل عشر سنوات، إلا أنه تأجّل مرّتين منذ العام 2021 بسبب وباء «كوفيد».
وندد الأمين العام للأمم المتحدة بطريقة تعامل البلدان الأغنى مع تلك الفقيرة. وقال إن «التنمية الاقتصادية تصبح صعبة عندما تعاني البلدان من شح في الموارد وتغرق في الديون بينما ما زالت تعاني من عدم إنصاف تاريخي واستجابة غير متساوية لكوفيد-19».
ولطالما اشتكت البلدان الأقل نمواً من عدم حصولها على حصتها العادلة من لقاحات «كوفيد» التي تركّزت في أوروبا وأميركا الشمالية.
وشدد جوتيريش على أن «مكافحة كارثة مناخية لم تتسببوا بها بأي شكل من الأشكال هو أمر صعب عندما تكون كلفة رأس المال مرتفعة للغاية» والمساعدة المالية التي يتم تلقيها «نقطة في بحر».
وأشار إلى أنه تم التخلي عن البلدان الأفقر في ظل «الثورة الرقمية»، بينما رفعت الأزمة الأوكرانية أسعار الغذاء والوقود.
وقال أمين عام المنظمة الدولية، إن «منظومتنا المالية العالمية صُممت من قبل الدول الغنية، لتعود بالفائدة عليها إلى حد كبير».
وأضاف، في تصريحات وجهها إلى البلدان الفقيرة، «في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال».
وندد عدد من الرؤساء والوزراء بشروط تمويل البلدان الأقل نموا التي ازدادت ديونها بأكثر من أربعة أضعاف خلال عقد إلى مبلغ قدّر بخمسين مليار دولار أميركي عام 2021.