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وزير الدفاع الروسي يتفقّد الجبهة في شرق أوكرانيا

آلية عسكرية تنقل جنودا في أوكرانيا
4 مارس 2023 17:13

تفقّد وزير الدفاع الروسي جبهة القتال في شرق أوكرانيا، على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مع احتدام المعارك حول مدينة باخموت.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن سيرغي شويغو «تفقّد مركز قيادة على الجبهة» في «اتجاه دونيتسك-جنوب» دون تحديد موقع الزيارة أو تاريخها.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر شويغو مسافراً في مروحية، ثم يتحدث إلى عسكري أمام أبنية متضررة تحت حراسة جندي.

وأعلنت مصادر، أمس الجمعة، سيطرة روسيا على باخموت، داعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى سحب قواته منها.

ويتزامن ذلك مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار أميركي، خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لواشنطن.

يشمل الدعم العسكري الجديد ذخيرة، خصوصاً لمنظومة صواريخ «هايمارس» التي استخدمتها القوات الأوكرانية مع تأثير مدمر على القوات والخطوط اللوجستية الروسية.

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المصدر: وكالات
باخموت
سيرغي شويغو
سيرجي شويجو
جبهة القتال
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