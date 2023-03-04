الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصين تحقق إنجازاً جديداً في مواجهة الجائحة

مارة يرتدون كمامات في بكين
4 مارس 2023 17:02

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، تحقيق إنجاز جديد في مواجهتها مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان اليوم، إن الصين لم تسجل أي وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 في مستشفياتها بين 24 فبراير الماضي والثاني من مارس الجاري.

وربما يكون هذا الإنجاز غير مسبوق في الصين التي ظلت تتبع سياسة صفر كوفيد حتى نوفمبر الماضي. ومع التخلي عن هذه السياسة، تفشى المرض بسبب سفر ملايين الصينيين في القطارات لقضاء إجازة رأس السنة الصينية مع ذويهم في القرى. لكن الصين كانت تؤكد دائماً أن الجائحة تحت السيطرة.

بدأت جائحة كورونا مع مطلع 2020 وتفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، مخلفاً ملايين الوفيات.

أخبار ذات صلة
الصين تزيد ميزانية الدفاع بشكل «مناسب ومعقول»
74 ألف سيارة تسلا جديدة في الصين
المصدر: رويترز
الصين
فيروس كورونا
جائحة كورونا
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©