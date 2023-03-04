الصين تحقق إنجازاً جديداً في مواجهة الجائحة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، تحقيق إنجاز جديد في مواجهتها مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان اليوم، إن الصين لم تسجل أي وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 في مستشفياتها بين 24 فبراير الماضي والثاني من مارس الجاري.
وربما يكون هذا الإنجاز غير مسبوق في الصين التي ظلت تتبع سياسة صفر كوفيد حتى نوفمبر الماضي. ومع التخلي عن هذه السياسة، تفشى المرض بسبب سفر ملايين الصينيين في القطارات لقضاء إجازة رأس السنة الصينية مع ذويهم في القرى. لكن الصين كانت تؤكد دائماً أن الجائحة تحت السيطرة.
بدأت جائحة كورونا مع مطلع 2020 وتفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، مخلفاً ملايين الوفيات.