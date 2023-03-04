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رئيسة البرلمان الأوروبي تصل إلى أوكرانيا

رئيسة البرلمان الأوروبي تصل إلى أوكرانيا
4 مارس 2023 10:02

وصلت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم السبت. وفي تغريدة لها باللغتين الإنجليزية والأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت ميتسولا :" إنه لأمر جيد أن أعود إلى أوكرانيا، مع هؤلاء المواطنين الشجعان الذين ألهموا العالم، مع هؤلاء الأبطال الذين يرفضون الاستسلام.

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مع الذين ضحوا بكل شيء من أجل قيمنا. مع الأوروبيين الذين يقع وطنهم داخل الاتحاد الأوروبي". يشار إلى أن ميتسولا كانت أول سياسية أوروبية تزور أوكرانيا وتتحدث أمام نواب البرلمان الأوكراني في أبريل الماضي، عندما كان الوضع حول العاصمة يشوبه التوتر الشديد.

المصدر: د ب أ
البرلمان الأوروبي
أوكرانيا
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