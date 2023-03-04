حريق ضخم في عبارة بالقنال الإنجليزي

قامت مقاطعة كنت الساحلية الانجليزية بنشر ثلاثة قوارب إنقاذ في القنال الإنجليزي كما تم نشر قاطرة فرنسية مساء الجمعة، إثر نشوب حريق في عبارة تقل نحو مائتي شخص.

وقال خفر السواحل الملكي البريطاني إنه تلقى بلاغا باندلاع حريق في غرفة المحركات في العبارة" أيل أوف إنيسفري" بعد الساعة 0530 مساء بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت جرينتش). وأوضحت الشركة المشغلة للعبارة "آيريش فيريز"، أن جميع الركاب وعددهم 94 راكبا و89 من أفراد الطاقم بخير ولم يتم تسجيل أي إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي اي ميديا) عن خفر السواحل الإنجليزي قوله إن العبارة كانت في منتصف رحلتها من ميناء دوفر الإنجليزي إلى ميناء كاليه الفرنسي عندما شب الحريق، الذي تم إخماده على الفور.