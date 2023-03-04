مقتل 7 أشخاص في عواصف جنوب الولايات المتحدة

قالت السلطات إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم كما انقطعت الكهرباء عن الملايين بسبب العواصف التي أدت إلى أعاصير وأمطار غزيرة عبر مناطق بجنوب الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن العاصفة القوية تحركت إلى الشمال الشرقي وستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة من جنوب شرق ولاية ميشيجان إلى ولاية نيويورك. وقد تشهد مناطق من وسط نيويورك وجنوب نيو إنجلاند تساقط ثلوج يزيد منسوبها عن 30 سنتيمترا بحلول ظهر اليوم السبت.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير إن إعصارين على الأقل نجما عن العاصفة اجتاحا المنطقة الغربية من ولايته يوم الجمعة. وقال على مواقع التواصل الاجتماعي إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في الطقس السيئ ولكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وإلى جانب الأعاصير، قال بشير إن العواصف الرعدية في كنتاكي أثارت رياحا بسرعة 128.75 كيلومتر في الساعة.

وقالت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي على مواقع التواصل الاجتماعي إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في العاصفة في الولاية رغم أنها لم تذكر تفاصيل.

وتوفي رجل في ولاية أركنسو عندما جرفته مياه الفيضانات في نهر ارتفع منسوب مياهه وذلك حسبما قالت إدارة شرطة مقاطعة سكوت بالولاية.

وقال حاكم ولاية مسيسيبي تيت ريفز على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة إن عواصف ليلية أثارت رياحا عاتية أدت إلى وفاة شخص على الرغم من أنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقالت بيانات باور أوتيدج.كوم إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 1.4 مليون منزل وشركة في الولايات التي تأثرت بالعاصفة.