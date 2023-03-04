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إعلان حالة الطواريء في فانواتو بسبب إعصار كيفن

إعلان حالة الطواريء في فانواتو بسبب إعصار كيفن
4 مارس 2023 08:33

 أعلنت السلطات حالة الطوارئ في فانواتو بعد أن أدى إعصار كيفن إلى إثارة رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة في تلك الدولة الواقعة في المحيط الهادي والتي تواجه ثاني إعصار كبير خلال أسبوع.
واجتاح فانواتو الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي بالفعل إعصار جودي الذي أصاب العاصمة بورت فيلا يوم الأربعاء مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وإجبار بعض السكان على النزوح.
وذكرت إذاعة نيوزيلندا أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ يوم الجمعة.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن إعصار كيفن مر فوق بورت فيلا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وتسبب في هبوب رياح تزيد سرعتها عن 230 كيلومترا في الساعة.
وقالت أستراليا يوم الجمعة إنها سترسل فريق تقييم من 12 شخصا إلى فانواتو إلى جانب إمدادات طارئة مثل الملاجئ ومعدات لتنقية المياه.

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