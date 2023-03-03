تونس.. تحالف بين «النهضة الإخوانية» والتنظيمات الإرهابية

أحمد شعبان (القاهرة، تونس)

أكد محللون وسياسيون، أن هناك رابطاً وثيقاً بين حركة النهضة الإخوانية في تونس والتنظيمات المتطرفة المتهمة بالإرهاب، وفي مقدمتها جماعة «أنصار الشريعة»، لافتين إلى أن علاقة زعيم الحركة راشد الغنوشي بالتنظيمات قديمة وتتجاوز الإطار المحلي، فيما حققت نيابة مكافحة الإرهاب معه مجدداً في قضايا إرهاب وفساد.

وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن الرابط بين حركة النهضة والتنظيمات الراديكالية والمتطرفة المتهمة بالإرهاب وثيق وقديم، وهناك قاسم مُشترك في سياق التجربة الإخوانية، باعتبار ذلك الغطاء الذي مكّن النهضة من اعتلاء سدة الحكم بعد العام 2011.

وأشار المحلل السياسي لـ«الاتحاد»، إلى أن الغنوشي في أحد اللقاءات التي نشرت عبر الفيديو مع بعض التيارات، أكد أن «النهضة» مكسب لعموم هذه الحركات، وبالتالي كان من الضروري ألا تدفع التنظيمات الحركة إلى ما يحرجها أو يخاطر بوجودها في الحكم.

وشدد ثابت على أن هذه التيارات والتنظيمات مجرد احتياطي سياسي لحركة «النهضة» والغنوشي شخصياً، علاقته بالتنظيمات الإرهابية تتجاوز الإطار المحلي بدليل العمليات الإرهابية، وتسفير الشباب التونسي للقتال مع الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، وفتح جبهات في الخارج.

ومنذ عام 2013، تصنف «أنصار الشريعة» كتنظيم إرهابي محظور من السلطات التونسية بعد ثبوت ارتباطها بتنظيم «القاعدة»، ومشاركتها في اغتيال السياسيين المعارضين، وضلوعها في العمليات الإرهابية على الحدود مع الجزائر، والتي أدّت إلى مقتل عشرات الجنود.

ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي التونسي عثمان الحاج عمر، أنه تم استدعاء الغنوشي على خلفية شكوى ضده من إحدى النقابات، حيث رأت أن كلمة التأبين التي ألقاها أثناء تشييع أحد قيادات النهضة، تضمنت إساءات للقوى الأمنية وتحريضا عليها.

وأضاف الحاج عمر لـ «الاتحاد» أن تهمة الإرهاب وجهت إلى جماعات سياسية انتهازية متحالفة مع النهضة على خلفية ما تردد أنه اجتماع تناول تغيير النظام والإطاحة برئيس الجمهورية، ولذلك ينتظر الشعب التونسي فتح هذه الملفات بجدية، وتتحمل النهضة المسؤولية السياسية والجزائية، فهي المستفيد من كل ما حدث.

وقال الحاج عمر إن مشكلة الغنوشي أنه لا يُفرق بين الإسلام الصحيح والفكر المنحرف، ويضعه كله على الخط نفسه وليست لديه تحفظات على حزب الله في لبنان، وحزبه يرتبط بعلاقات وثيقة مع أحزاب أخرى متطرفة.

وأشار إلى أن هناك تهماً أخرى، ولكنها غير موجهة للغنوشي بصفة رسمية، مثل رئاسته للجهاز السري للنهضة الذي اقترف كل الجرائم، وكونه الآمر الوحيد بالصرف في مالية الحركة والقابض الوحيد لمواردها، ولو ثبتت هذه الاتهامات عليه، فإن عقوباتها تصل إلى الإعدام، مشيراً إلى أنه في عام 1987 حكم على الغنوشي بالإعدام، ولكن تم العفو عنه وتسهيل خروجه من تونس.

وخضع الغنوشي للاستجواب أمام القضاء المعني بقضايا الإرهاب مرات عدة العام الماضي، بشبهة تمويل غير مشروع لحركة النهضة وتبييض أموال وقضايا فساد، وتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي، وقضية جمعية «نماء تونس» المتهم فيها بالإرهاب وغسل الأموال.