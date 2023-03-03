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ساحل العاج ومالي: إعادة 300 مهاجر من تونس

مهاجرون أفارقة يعيشون في تونس بطريقة غير نظامية (أ ف ب)
4 مارس 2023 01:35

أبيدجان (أ ف ب) 

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أفادت مصادر رسمية، أمس، أن نحو 300 من مواطني ساحل العاج ومالي المهاجرين في تونس، سيعودون إلى البلدين اليوم. 
وقال سفير ساحل العاج في تونس إبراهيم سي سافاني من أبيدجان إنه «من المقرر أن تغادر رحلة للخطوط الجوية لساحل العاج السبت الساعة السابعة صباحاً وعلى متنها 145 راكباً». وأكد السفير أن «عدد المرشحين للعودة بلغ 1100 حتى الآن».
من جهتها، أكدت سفارة مالي في تونس استئجار طائرة قادرة على نقل 150 شخصاً بأوامر من رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا. وستغادر الطائرة تونس السبت الساعة الثامنة صباحاً.
وهاتان أولى رحلات عودة إلى ساحل العاج ومالي منذ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 فبراير عن «إجراءات عاجلة» ضد المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
 وهناك نحو 21 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء مسجلين رسمياً في تونس، معظمهم في وضع غير نظامي، وفقد كثر منهم وظائفهم غير الرسمية.

ساحل العاج
تونس
مالي
المهاجرون
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