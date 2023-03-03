بايدن يخضع لإزالة ورم جلدي سرطاني

خضع الرئيس الأميركي جو بايدن لعملية جراحية في فبراير الجاري لإزالة ورم جلدي "صغير" تبين أنه سرطاني بعد الفحص، وفق ما أفاد طبيبه الجمعة. وأشار كيفن أوكونر طبيب بايدن إلى أنه "تمت إزالة كل الأنسجة السرطانية بنجاح". وهذا الورم السرطاني الذي اكتشف وأزيل خلال فحص طبي روتيني للرئيس الأميركي في 16 فبراير، هو ذو طبيعة "لا تميل إلى الانتشار أو التسبب في انبثاق نقائل سرطانية"، وفق ما أوضح الطبيب في تقرير نشره البيت الأبيض، مضيفا أنه "لم يكن هناك حاجة إلى مزيد من العلاج". وأوضح أوكونر أن هذا يميزه عن الأشكال "الأكثر خطورة" لسرطان الجلد. وأشار طبيب البيت الأبيض إلى أن المكان الذي أزيل منه الورم "التأم جيدا". وبعد الزيارة الطبية في 16 فبراير الماضي، ذكّر الطبيب أن جو بايدن "أمضى الكثير من الوقت في الشمس خلال شبابه" وأنه سبق له، قبل أن يصبح رئيسا، أن خضع لعمليات لإزالة أورام سرطانية. وخلص الطبيب، في ذلك الوقت، إلى أن بايدن (80 عاما)، الذي ينوي الترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024 "يتمتع بصحة جيدة" و"مؤهل" لتأدية مهامه بعد أن خضع للفحص البدني.