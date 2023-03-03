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«طالبان» تدعو الدول الأوروبية لإعادة فتح سفاراتها بأفغانستان

أمير خان متقي
4 مارس 2023 01:35

كابل (وكالات)

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دعا وزير خارجية حكومة طالبان، أمير خان متقي، أمس، دول الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح سفاراتها في أفغانستان.
جاء ذلك، خلال لقائه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بأفغانستان توماس نيكلاسون في ولاية قندهار، بحسب ما أوضحه نائب متحدث خارجية «طالبان» حافظ ضياء أحمد، في تغريدة عبر «تويتر».
وقال متقي، إنه ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين أفغانستان ودول الاتحاد الأوروبي، وضرورة تشجيع هذه الدول على إعادة فتح سفاراتها في كابل، وفقاً لنائب متحدث خارجية «طالبان».
وأشار إلى أن متقي أعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي جراء المساعدات الإنسانية المقدمة لأفغانستان.
من جانبه، أوضح نيكلاسون أنه مع سيطرة طالبان على السلطة، تم ضمان الأمن في أفغانستان، واتخاذ خطوات جادة في مكافحة الفساد.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
وأغلقت دول الاتحاد سفاراتها في كابل في 15 أغسطس 2021، عندما وصلت طالبان إلى السلطة بأفغانستان.

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