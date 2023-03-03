قائد عسكري أوكراني يتفقد القوات في باخموت

تفقد أوليكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، الجمعة، قوات بلاده في باخموت بعد أنباء عن سيطرة قوات روسية على المدينة.
وبحث سيرسكي مع القادة العسكريين المحليين كيفية تعزيز القدرة الدفاعية لقوات خطوط المواجهة.
وشهدت آخر طرق الوصول إلى المدينة المحاصرة قصفاً بقذائف المدفعية الجمعة. وحطم القصف جسراً في بلدة «كروموفي» المتاخمة.
ويعمل الجنود الأوكرانيون على إصلاح الطرق التي لحقت بها أضرار وتتوجه مزيد من القوات نحو خط المواجهة في إشارة إلى أن أوكرانيا ليست مستعدة بعد للتخلي عن المدينة. وفي الغرب، يحفر الأوكرانيون خنادق جديدة لمواقع دفاعية.
ومن شأن السيطرة على باخموت أن تمنح روسيا تقدماً كبيراً في المنطقة. وتقول روسيا إن المدينة ستكون نقطة انطلاق نحو سيطرة كاملة على منطقة دونباس المحيطة.
وتقول كييف إن المدينة قيمتها الاستراتيجية ليست مرتفعة، لكن الخسائر هناك قد تحدد مسار الأزمة الأوكرانية.