السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا: مفاوضات تصدير الحبوب وصلت لطريق مسدود

سفن تنتظر التفتيش في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود (رويترز)
4 مارس 2023 01:35

موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
رئيسة البرلمان الأوروبي تصل إلى أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية.. بين التصعيد والتسوية على «الطريقة الكورية»

أعلن مصدر روسي مطلع، أمس، أن «مفاوضات تمديد مبادرة الحبوب وصلت لطريق مسدود»، وذلك قبل انتهاء مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود التي تسهل تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئها الجنوبية.
وذكر المصدر، أن عملية التفاوض من جانب تركيا والأمم المتحدة «لم تتوقف»، مشيراً إلى أنه «يتم اقتراح مبادرات وخيارات مختلفة، إلا أننا وصلنا إلى طريق مسدود»، حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وتنبع مبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، من اتفاقية أبرمت في 22 يوليو الماضي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، وساعدت في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الأزمة، ثم جددت في منتصف نوفمبر لأربعة أشهر تنتهي في 18 مارس.
وبموجب الاتفاق، يجري تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية، وتعمل الأطراف الأربعة معاً للموافقة على السفن التي تبحر بموجب الاتفاقية وتفتيشها.

روسيا
روسيا وأوكرانيا
الحبوب
صادرات الحبوب
البحر الأسود
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
الرياضي
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
اليوم 15:36
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
الرياضي
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©