روسيا: مفاوضات تصدير الحبوب وصلت لطريق مسدود

موسكو (وكالات)

أعلن مصدر روسي مطلع، أمس، أن «مفاوضات تمديد مبادرة الحبوب وصلت لطريق مسدود»، وذلك قبل انتهاء مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود التي تسهل تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئها الجنوبية.

وذكر المصدر، أن عملية التفاوض من جانب تركيا والأمم المتحدة «لم تتوقف»، مشيراً إلى أنه «يتم اقتراح مبادرات وخيارات مختلفة، إلا أننا وصلنا إلى طريق مسدود»، حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وتنبع مبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، من اتفاقية أبرمت في 22 يوليو الماضي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، وساعدت في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الأزمة، ثم جددت في منتصف نوفمبر لأربعة أشهر تنتهي في 18 مارس.

وبموجب الاتفاق، يجري تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية، وتعمل الأطراف الأربعة معاً للموافقة على السفن التي تبحر بموجب الاتفاقية وتفتيشها.