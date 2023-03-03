الأزمة الأوكرانية.. بين التصعيد والتسوية على «الطريقة الكورية»

دينا محمود (لندن)

قد يبدو السؤال الملح أكثر من غيره الآن، في أروقة الأوساط السياسية والعسكرية في الغرب، هو المتعلق بالموعد الذي يمكن أن يُسدل فيه الستار على الأزمة الأوكرانية، التي تلقي بتبعاتها الجسيمة، على الوضع في العالم بأسره.

وفي الآونة الأخيرة، بات إيجاد إجابة لهذا السؤال أكثر أهمية، وسط مواصلة القادة من كلا الجانبين، الإدلاء بتصريحات، توحي بأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم، لوضع حد للمعارك، حتى وإن كانوا لا يمانعون، في بلورة تسوية من شأنها، إنهاء المواجهات المسلحة. فالمعطيات الراهنة لا تشير إلى أننا إزاء صراع يقترب من نهايته، على ضوء استمرار المعارك على بعض الجبهات.

ففي الوقت الذي يستعد فيه الجيش الأوكراني لبدء هجوم واسع النطاق، في أبريل أو مايو المقبليْن، بدأت القوات الروسية قبل أسابيع، تصعيد هجماتها بالفعل.

وفي ظل هذا الوضع المعقد، يحذر محللون غربيون، من أن الأزمة، ربما باتت على شفا التحول، إلى «مأزق طويل الأمد»، يدفع الجميع ثمناً باهظاً له، ويصعب على مختلف المنخرطين فيه الخروج منه، من دون تكبد خسائر فادحة، وذلك بفعل انتظار طرفيْ المواجهة، للتطورات المستقبلية للقتال، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التسوية.

ونقل المحللون عن مصادر رسمية غربية قولها، إن الصراع الراهن في أوكرانيا، قد يشهد تصاعداً فوضوياً، قبل أن تلوح في الأفق أي فرص لاحتوائه، لا سيما مع مطالبة حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بضرورة استعادة شبه جزيرة القرم، مشيرين إلى أنه يتوجب على حكومة كييف، ألا تغفل إمكانية تراجع الدعم الغربي لها، إذا ما تزايدت فاتورة الخسائر.

وفي تصريحات نشرتها مجلة «ذا نيو ستاتسمان» البريطانية واسعة الانتشار، قال المحلل المخضرم لورانس فريدمان، إن ثمة توقعات، بأن تفضي الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة، إلى التوصل إلى «تسوية مؤقتة». وبينما قد تفضي مثل هذه التسوية، إلى سلام غير مستقر، ولكنه دائم في الوقت ذاته بين موسكو وكييف، هناك مخاوف من أن يقود أي وقف مؤقت لإطلاق النار، إلى نشوء وضع يشبه ذاك القائم بين الكوريتين، منذ التوصل إلى الهدنة، التي أنهت الحرب في شبه الجزيرة الكورية، قبل سبعة عقود.

فالكثيرون يرون أن الهدنة بين شطريْ كوريا، تشكل طوال الوقت مقدمة لاشتعال الحرب بينهما من جديد، وهو ما يخشى منه المتابعون للأزمة الأوكرانية، ممن يحذرون، من تكرار هذا السيناريو، عبر وقف المواجهات الراهنة، دون التوصل لاتفاق سلام شامل.