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«الحوار الرباعي» تدعو لزيادة أعضاء مجلس الأمن الدولي

«الحوار الرباعي» تدعو لزيادة أعضاء مجلس الأمن الدولي
4 مارس 2023 01:36

واشنطن (وكالات)

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دعا وزراء خارجية اليابان وأستراليا والولايات المتحدة والهند، وهي دول أعضاء الحوار الوطني الرباعي «QUAD»، إلى زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
والحوار الوطني الرباعي، المعروف أيضاً باسم كواد (Quad)، هو حوار استراتيجي غير رسمي بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند يتمثل بالمحادثات بين الدول الأعضاء
وجاء في بيان مشترك صدر عن الوزراء: «نؤكد دعمنا الثابت لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك مبادئه الثلاثة، بالإضافة إلى تمسكنا الذي لا يتزعزع بتعزيز الأمم المتحدة والنظام الدولي من خلال برنامج الإصلاحات الشامل بما في ذلك عن طريق زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي».
وأكد الوزراء أيضاً أنهم يلتزمون بـ «المشاركة النشيطة والبناءة في عملية المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي بهدف جعله أكثر فعالية وتمثيلاً ومصداقية».

مجلس الأمن
اليابان
أستراليا
أميركا
مجلس الأمن الدولي
الهند
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