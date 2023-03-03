سيؤول وواشنطن تجريان مناورات عسكرية

سيؤول (وكالات)

أعلنت سيؤول وواشنطن، أمس، أنهما تخططان لبدء مناورة عسكرية مشتركة في الفترة ما بين 13 إلى 23 من مارس الجاري، في سعي منهما لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم القوات الأميركية في كوريا، إن «مناورات درع الحرية صممت لتعزيز القدرات الدفاعية واستجابة التحالف من خلال التركيز على سيناريو مناورات متعددة مثل البيئة الأمنية المتغيرة، والتعديات الكورية الشمالية والدروس المستفادة من الحروب والصراعات الأخيرة»، مضيفاً «أن مناورات درع المحارب ترمز إلى «قدرة التحالف وقراره» لضمان موقف دفاعي مشترك للدفاع عن الجنوب.