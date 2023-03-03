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الكويت تدين تصريحات عنصرية لوزير المالية الإسرائيلي

مدينة الكويت
4 مارس 2023 00:31

أعربت الكويت، الجمعة، عن إدانتها لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى محو قرية «حوارة» الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، رفض دولة الكويت التام لمثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف هذه الحملات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وضرورة العمل على ردع هذه الممارسات التصعيدية، وتوفير الحماية المدنية الكاملة له.

كما أكدت دعم كافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية والقانونية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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المصدر: د ب أ
الكويت
إسرائيل
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