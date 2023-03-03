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الأزمة الأوكرانية تستحوذ على مباحثات بايدن وشولتس

بايدن يستقبل شولتس في البيت الأبيض
3 مارس 2023 23:55

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض اليوم الجمعة تركزت على مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في أزمتها الحالية.

وقال بايدن إن الدعم الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا مهم جداً، مضيفاً أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) «لم ينقسم بل أصبح أقوى وستنضم إليه فنلندا والسويد».

بدوره، قال شولتز «نقدر العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا وكل دول الناتو».

وأضاف «من المهم أن نتحرك معاً لتقديم الدعم الضروري لأوكرانيا».

ولا يتضمن برنامج الزيارة مؤتمراً صحافياً مشتركاً.

كانت ألمانيا رفضت تسليم دبابات «ليوبارد» القتالية المتطورة إلى أوكرانيا ما لم تقم الولايات المتحدة بالأمر ذاته. ما جعل الولايات المتحدة تعد، لاحقاً، بإرسال مدرعات إلى كييف.

وصرح جايك ساليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، الأحد، أن ألمانيا شددت على أنها لن ترسل دبابات ليوبارد «إلا إذا وافق الرئيس ألأميركي أيضاً على إرسال دبابات أبرامز».

وأوضح ساليفان لشبكة «إيه بي سي» التلفزيونية الأميركية أن بايدن «قرر بالأساس عدم إرسال (مدرعات) لأن عسكريّيه قالوا له إنها لن تكون مفيدة في ساحة المعركة».

لكن إزاء إصرار ألمانيا، بدّل الرئيس الأميركي موقفه وتصرف «من أجل وحدة صف الحلف (الأطلسي) ولضمان حصول أوكرانيا على ما تريد».

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المصدر: وكالات
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الأزمة الأوكرانية
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