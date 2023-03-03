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أميركا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يحضّرون قصفا بالقذائف
3 مارس 2023 23:37

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، اليوم الجمعة، بقيمة 400 مليون دولار أميركي.

تتكون الحزمة الجديدة، بشكل أساسي، من الذخائر، لكنها ستشمل للمرة الأولى جسورا تكتيكية لتحريك الدبابات والعربات المدرعة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال الإعلان عن المساعدات الجديدة «تتضمن حزمة المساعدة العسكرية هذه مزيداً من الذخيرة لراجمات الصواريخ هيمارس ومدافع الهاوتزر المقدمة من الولايات المتحدة، والتي تستخدمها أوكرانيا، بالإضافة إلى ذخيرة لمركبات برادلي القتالية للمشاة، والجسور التي يتم إطلاقها من المركبات المدرعة، وذخائر ومعدات الهدم، والصيانة والتدريب والدعم».

وأوضح بلينكن أن الحزمة سيتم تمويلها باستخدام «سلطة السحب» الرئاسية، التي تسمح للرئيس بنقل المعدات من المخزونات الأميركية من دون موافقة الكونجرس في أثناء حالة الطوارئ.

ويمكن للقوات الأوكرانية استخدام الجسور بعدما تدربت في «مناورة الأسلحة المشتركة»، التي تعني الاستخدام المنسق للقصف المدفعي مع التحركات الهجومية للدبابات والعربات المدرعة.

وسيجري إرسال الذخيرة الإضافية للمساعدة في تعزيز المخزونات الأوكرانية تحسبا لهجوم قريب.

ووافقت ألمانيا في يناير الماضي على إرسال دبابات «ليوبارد» القتالية المتطورة إلى أوكرانيا وقالت إنها ستعمل مع الحلفاء لإرسال المزيد.

وتعهدت عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتقديم مجموعة من المركبات القتالية المدرعة.

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المصدر: رويترز
مساعدات عسكرية
أوكرانيا
الولايات المتحدة
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