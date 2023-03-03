"الصحة العالمية" توجه نداء إلى الدول بشأن كورونا

طلبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من كل الدول مشاركة المعلومات التي تملكها حول منشأ فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمره الصحافي الدوري "إذا كان لدى بلد ما معلومات عن منشأ الوباء، من الضروري أن يتشاركها مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع العلمي الدولي".
تأتي دعوة مدير منظمة الصحة بعدما قال مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الطاقة الأميركية إن تسربا من مختبر في مدينة ووهان الصينية تسبب في الجائحة.
وتجدد الاهتمام بمنشأ فيروس كورونا، في الأيام الأخيرة.
وأشار غيبرييسوس إلى أن الأمر لا يتعلق بـ"إلقاء اللوم" بل بـ"تعزيز فهمنا للطريقة التي بدأت بها هذه الجائحة حتى نتمكن من منع الأوبئة المستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها".
وهذا الأسبوع، قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي إنه "من المحتمل جداً" أن يكون تسرّب من مختبر في ووهان هو سبب جائحة كوفيد-19، بعد يومين من فرضية مماثلة قدمتها وزارة الطاقة الأميركية.
وردا على سؤال حول هذا الأمر، أوضحت ماريا فان كيرخوف، التي ترأس فريق مكافحة كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، أن الوكالة طلبت معلومات من مسؤولين بارزين في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأضافت "أرسلنا طلبات (...) من أجل الحصول على معلومات حول آخر تقرير من وزارة الطاقة، لكن أيضا بشأن تقارير إضافية من وكالات أميركية مختلفة".
وتابعت "حتى الآن، ليس لدينا وصول إلى هذه التقارير أو البيانات التي جعلت هذه التقارير ممكنة".