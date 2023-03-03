السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

14 قتيلاً بحريق مستودع للمحروقات في إندونيسيا

الدفاع المدني يتصدى لحريق مستودع الوقود في جاكارتا
3 مارس 2023 22:12

قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات بجروح في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، اليوم الجمعة، بعدما شبّ حريق هائل في مستودع وقود قبل أن يسيطر عليه عناصر الإطفاء، حسبما أعلن الجيش.

وأكد رئيس أركان الجيش دودونغ عبد الرحمن للصحافيين أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق الذي اندلع  في منشأة تديرها شركة الطاقة "بيرتامينا".

وقال هيرو بودي هارتونو حاكم جاكارتا، في حديث متلفز "حالياً، هناك 14 قتيلا"، و42 جريحاً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال بحالة حرجة.

وأدى الحريق إلى إخلاء أحياء مجاورة، وتمت السيطرة عليه في غضون ساعات، بحسب دودونغ عبد الرحمن.

وقال ساتريادي غوناوان، رئيس جهاز الإطفاء في شمال العاصمة إنه تلقى معلومات أولية تفيد بأن أنبوباً انفجر في المستودع.

وقال إن عناصره، البالغ عددهم أكثر من 250، تحركوا بسرعة لاحتواء الحريق ومنعه من الوصول إلى المناطق السكنية القريبة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
حريق ضخم في عبارة بالقنال الإنجليزي
المصدر: رويترز
إندونيسيا
حريق
مستودع
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
الرياضي
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
اليوم 15:36
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
الرياضي
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©