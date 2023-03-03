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الأمم المتحدة تنتقد دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يلقي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان
3 مارس 2023 22:03

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها لمحو قرية "حوارة" الفلسطينية.

ووصف تورك، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الدعوة بأنها "تحريض على العنف والعداء ولا يمكن توقع تداعياتها".

وعرض المسؤول الأممي تقريرا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.

كان تورك يشير إلى التصريحات التي أدلى بها سموتريتش يوم الأربعاء.

ويترأس سموتريتش حزبا مشاركا في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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المصدر: رويترز
الأمم المتحدة
مجلس حقوق الإنسان
إسرائيل
الأراضي الفلسطينية
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