12 قتيلاً بانفجار أنبوب نفط في نيجيريا

لقي 12 شخصاً حتفهم، اليوم الجمعة، جراء انفجار أنبوب للنفط الخام في جنوب نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة. وقالت شرطة ولاية "ريفرز" إن الانفجار، الذي وقع في بلدة "روموركبي" بمنطقة "إيموها"، تسبب به لصوص ومخربون. وأوضحت غريس إيرينغ كوكو الناطقة باسم شرطة الولاية، في بيان، أن الضحايا كانوا يسرقون الخام عندما شب حريق في المكان. أضافت "حتى الآن، يُعتقد أن 12 شخصا ماتوا احتراقا. ولا تزال هويات الضحايا مجهولة". ودمرت خمس مركبات ودراجة نارية. وحذرت الناطقة الأهالي من تخريب أنابيب النفط وسرقتها. وقالت منظمة "مركز الشباب والدفاع عن البيئة" غير الحكومية أن "الانفجار والنيران... تسببا بمقتل عشرات الأشخاص بينهم نساء". وحمّلت المنظمة مسؤولية الكارثة إلى عمليات سرقة وتكرير غير قانونية للنفط. و شائعة في نيجيريا، أكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا. وغالبا ما تنجم عن السرقة والتخريب. وقتل المئات في نيجيريا، أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، في السنوات القليلة الماضية بسبب حرائق النفط الناجمة عن السرقة. أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائبه يهنئان بولا تينوبو بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية نيجيريا الاتحادية حريق ضخم في عبارة بالقنال الإنجليزي

المصدر: آ ف ب