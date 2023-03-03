الاتحاد الأوروبي: هناك تحسن دبلوماسي طفيف مع روسيا
منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
3 مارس 2023 18:57
أعلن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنه لاحظ "تحسنا طفيفا" على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في الهند، رغم استمرار الخلاف بشأن الأزمة الأوكرانية.
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد تحدث لفترة وجيزة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي اختُتم الخميس من دون إصدار بيان مشترك.
وكان ذلك أول لقاء وجها لوجه بين بلينكن ولافروف منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
وأشار بوريل إلى أن وزير الخارجية الروسي بقي في قاعة الاجتماع هذه المرة أثناء كلمات الدول الغربية التي تحدثت عن العملية العسكرية الخاصة.
في اجتماع سابق لدول مجموعة العشرين في إندونيسيا العام الماضي، انسحب لافروف من جلسة مع نظرائه أثناء تحدث وزراء الدول الغربية.
وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال منتدى "حوار ريسينا" في نيودلهي، "على الأقل هذه المرة، بقي واستمع. إنه تحسن طفيف لكنه مهم".
وأضاف جوزيب بوريل "أعتقد أنه أفضل من لا شيء"، مشيرا أيضا إلى أنه يعارض استبعاد روسيا من مجموعة العشرين.
وتابع "يجب أن نحتفظ بسبل التواصل، أو على الأقل أن نستمع إذا لم نتحدث".
من جهته، تناول سيرغي لافروف، خلال مداخلته في منتدى "حوار ريسينا" اليوم الجمعة ما قال إنه رغبة من الدول الغربية في تكبيد روسيا "هزيمة استراتيجية".