السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي: هناك تحسن دبلوماسي طفيف مع روسيا

منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
3 مارس 2023 18:57

أعلن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنه لاحظ "تحسنا طفيفا" على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في الهند، رغم استمرار الخلاف بشأن الأزمة الأوكرانية.

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد تحدث لفترة وجيزة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي اختُتم الخميس من دون إصدار بيان مشترك.

وكان ذلك أول لقاء وجها لوجه بين بلينكن ولافروف منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

وأشار بوريل إلى أن وزير الخارجية الروسي بقي في قاعة الاجتماع هذه المرة أثناء كلمات الدول الغربية التي تحدثت عن العملية العسكرية الخاصة.

في اجتماع سابق لدول مجموعة العشرين في إندونيسيا العام الماضي، انسحب لافروف من جلسة مع نظرائه أثناء تحدث وزراء الدول الغربية.

وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال منتدى "حوار ريسينا" في نيودلهي، "على الأقل هذه المرة، بقي واستمع. إنه تحسن طفيف لكنه مهم".

وأضاف جوزيب بوريل "أعتقد أنه أفضل من لا شيء"، مشيرا أيضا إلى أنه يعارض استبعاد روسيا من مجموعة العشرين.

وتابع "يجب أن نحتفظ بسبل التواصل، أو على الأقل أن نستمع إذا لم نتحدث".

من جهته، تناول سيرغي لافروف، خلال مداخلته في منتدى "حوار ريسينا" اليوم الجمعة ما قال إنه رغبة من الدول الغربية في تكبيد روسيا "هزيمة استراتيجية".

أخبار ذات صلة
الأزمة الأوكرانية.. بين التصعيد والتسوية على «الطريقة الكورية»
روسيا: مفاوضات تصدير الحبوب وصلت لطريق مسدود
المصدر: وكالات
جوزيب بوريل
روسيا
علاقات دبلوماسية
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
الرياضي
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
اليوم 15:36
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
الرياضي
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©