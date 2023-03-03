السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تحذّر من إرسال أسلحة إضافية لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب باخموت
3 مارس 2023 17:41

حذّرت روسيا، اليوم الجمعة، من أن إرسال شحنات أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى "إطالة" أمد النزاع، وذلك قبل لقاء في واشنطن بين الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "نلاحظ أن الولايات المتحدة تواصل سياستها الهادفة إلى زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا".

وأضاف أن عمليات التسليم "لن يكون لها تأثير حاسم على نتيجة الهجوم (في أوكرانيا) لكن من الواضح أنها ستطيل أمد هذا النزاع وستكون لها تداعيات مؤسفة على الشعب الأوكراني".

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "ذلك يضع عبئًا كبيرًا على اقتصاد تلك الدول وله تأثير سلبي على رفاهية مواطنيها، بما في ذلك في ألمانيا".

يستقبل جو بايدن المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن، اليوم الجمعة.

ووفق المتحدث باسم المستشار الألماني، فإن هذا الاجتماع يهدف خصوصا إلى التشاور بشأن تطورات الأزمة في أوكرانيا والدعم الذي يمكن أن يقدمه حلفاء كييف.

تقدم الدول الغربية دعمًا عسكريًا لكييف ويوفر بعضها على غرار ألمانيا دبابات قتالية متطورة.

أخبار ذات صلة
رئيسة البرلمان الأوروبي تصل إلى أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية.. بين التصعيد والتسوية على «الطريقة الكورية»
المصدر: آ ف ب
روسيا
أسلحة
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
الرياضي
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
اليوم 15:36
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
الرياضي
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©