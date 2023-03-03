الولايات الألمانية تتعهد بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا

تعهدت الولايات الألمانية الـ16 بتقديم مزيد من المساعدة لأوكرانيا. وجاء في قرار لمجلس الولايات الألماني (بوندسرات) والذي تم الموافقة عليه بالإجماع اليوم الجمعة أن الدعم العسكري والإنساني والمالي لأوكرانيا يعد ضروريا حتى يتمكن المواطنون هناك من فرض حقهم في العيش في بلد حر وديمقراطي وله الحق في تقرير المصير.

وفي ضوء الحرب المستمرة والعدد الكبير والمستمر للاجئين من أوكرانيا، طولبت الحكومة الاتحادية الألمانية في القرار بتقديم المزيد من المساعدة للولايات والمحليات. وجاء في القرار: "يمكن للشراكات بين ولايات جمهورية ألمانيا الاتحادية ومناطق في أوكرانيا بالإضافة إلى توأمة المدن أن تكون عنصرا مهما في هذا الدعم". وشارك في جلسة مجلس الولايات اليوم سفير أوكرانيا أوليكسي ماكييف. وقال رئيس المجلس بيتر تشينتشر: "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نعبر عن تضامن الولايات الألمانية الـ16 مع أوكرانيا... نقف بجانبكم، ونشارككم في معاناتكم ونحزن معكم على القتلى".