إضرابات تشل حركة النقل العام في العديد من المدن الألمانية

على خلفية نزاع المفاوضات الجماعية في القطاع العام حول الأجور، أدت إضرابات تحذيرية إلى شل حركة النقل المحلية في العديد من الولايات الألمانية.

ومن أجل الضغط على أرباب العمل في البلديات، دعت نقابة "فيردي" الموظفين إلى التوقف عن العمل اليوم الجمعة.

وكان تركيز الإضراب على النقل العام المحلي. وفي مدن كبرى بولاية بادن-فورتمبرج، توقفت جميع القطارات والحافلات تقريبا في المستودعات.

وأعربت النقابة عن رضاها البالغ عن بداية الإضراب. وقال راينر جايس من فرع النقابة في الولاية: "الجميع يشاركون". وفي مدينة شتوتجارت تم في المقابل تسيير قطارات الضواحي رغم الإضراب.

وتتولى تشغيل تلك القطارات شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". وشملت الإضرابات التحذيرية ولايات سكسونيا وهيسن وشمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا السفلى وبريمن وراينلاند-بفالتس.

ومن المنتظر تنظيم فعاليات احتجاجية اليوم لنشطاء حماية المناخ التابعين لحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

وتتسم المفاوضات بشأن ما يقرب من 2.5 مليون موظف يعملون على مستوى الهيئات الاتحادية والمحلية بالصعوبة منذ أن بدأت في يناير الماضي. وتطالب "فيردي" واتحاد نقابات العاملين في القطاع العام "دي بي بي" بزيادة في أجور الموظفين بنسبة 10.5%، وبحد لا يقل عن 500 يورو إضافية في الشهر. ولم يحدث أي تقارب خلال الجولة الثانية من المفاوضات الأسبوع الماضي.