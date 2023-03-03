السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

احتجاجات في اليونان عقب حادث تصادم القطارين

احتجاجات في اليونان عقب حادث تصادم القطارين
3 مارس 2023 13:55

خرجت أعداد كبيرة من المواطنين في اليونان إلى الشوارع، احتجاجا على حالة شبكة السكك الحديدية في البلاد، في أعقاب حادث اصطدام قطارين، والذي أودى بحياة 57 شخصا، على الأقل.

ونظم عمال السكك الحديدية بمختلف أنحاء البلاد إضرابا لمدة 24 ساعة، اليوم الجمعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، طبقا لما ذكرته نقابة عمال السكك الحديدية.

وذكر مسؤولو فرق الإطفاء أن من المتوقع أنه يتم استكمال عمليات الإنقاذ اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن خبراء الطب الشرعي يحاولون تحديد هويات الجثث باستخدام اختبارات الحمض النووي "دي.إن.إيه". .وكانت السلطات اليونانية أعلنت مساء أمس الخميس ارتفاع العدد الرسمي المؤكد لضحايا حادث تصادم القطارين ،  إلى 57  قتيلا، وقالت إنه لا يزال هناك 56 راكبا في عداد المفقودين حسبما أفادت صحيفة كاثيميريني اليونانية، نقلا عن آخر نشرة لهيئة الإطفاء.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء اليونان
ارتفاع كبير لعدد قتلى تصادم القطارين في اليونان

وقالت الهيئة إن  عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في ظل ظروف صعبة ، مشيرة إلى أن التركيز الآن على العربة الثالثة التي انقلبت رأساً على عقب بالكامل بشكل تقريبي، وأن هناك حفارا يشارك في جهود الإنقاذ أيضا. ووقع الحادث المأساوي مساء يوم الثلاثاء الماضي، عندما اصطدم قطار ركاب بقطار شحن . وكان على متن قطار الركاب 342 راكبا.

يُشار إلى أنه تم توجيه اتهامات خطيرة لشركة " او اس إي" المشغلة للسكك الحديدية. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن أعضاء نقابة السكك الحديدية حذروا أكثر من مرة من  وقوع حوادث بسبب أن نظام التحكم الإلكتروني على خط أثينا-سالونيكا بالكاد يعمل.

ووصف رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الحادث بأنه "مأساة مروعة" لدى زيارته موقع الحادث، وتعهد بأنه سيتم إجراء تحقيق شامل بشأن الحادث. وتقدم وزير النقل كوستاس كارامانليس باستقالته بسبب الحادث .

 وأعلنت الحكومة حالة حداد وطني بسبب الوفيات لمدة ثلاثة أيام.  

المصدر: د ب أ
اليونان
تصادم قطارين
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
الرياضي
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
اليوم 15:36
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
الرياضي
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©