السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا تتأهب لانفجار في القطب الشمالي مع تراجع درجات الحرارة

بريطانيا تتأهب لانفجار في القطب الشمالي مع تراجع درجات الحرارة
3 مارس 2023 12:59

تستعد المملكة المتحدة لانفجار في القطب الشمالي أواخر فصل الشتاء، حيث من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة خلالا الأيام المقبلة، ومن المتوقع تساقط ثلوج على أجزاء من البلاد، أوائل الأسبوع المقبل.

وقال كريس ألموند، نائب كبير خبراء الأرصاد بهيئة الأرصاد الجوية، "مع تراجع درجات الحرارة إلى أقل من الصفر الليلة الماضية، ومخاطر سقوط ثلوج، قد تصدر تحذيرات بشأن الطقس، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بمجرد أن تصبح التفاصيل بشأن التداعيات المحتملة أوضح"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة. ومن المقرر أن تشهد اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وشرق إنجلترا سقوط ثلوج اعتبارا من الاثنين المقبل، طبقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية في بيان.

أخبار ذات صلة
أميركا وبريطانيا: دعم المبادرة الأممية لإجراء انتخابات ليبيا
ملك بريطانيا تشارلز الثالث يزور ألمانيا مارس الجاري

وأصدرت هيئة الأمن الصحي في بريطانيا إنذارا من الطقس البارد في جميع أنحاء إنجلترا، والذي من المحتمل تمديده. وكانت موجة باردة قد ضربت أجزاء من البلاد في ديسمبر الماضي وشهدت إنجلترا أكبر موجة جفاف خلال 30 عاما في فبراير الماضي.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
القطب الشمالي
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
الرياضي
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
اليوم 15:36
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
الرياضي
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©