السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العدل الأميركية: من الممكن مقاضاة ترامب في اقتحام الكابيتول

العدل الأميركية: من الممكن مقاضاة ترامب في اقتحام الكابيتول
3 مارس 2023 08:11

قالت وزارة العدل الأميركية في وثيقة رسمية الخميس إن ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا الرئيس السابق دونالد ترامب في إطار ملاحقة مدنية من دون أن يتمكن من الاحتماء وراء حصانته الرئاسية.


ويطالب شرطيون وأعضاء منتخبون في الكونجرس بتعويضات من الزعيم الجمهوري الذي يتهمونه بتشجيع أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وطالب ترامب المحاكم بإغلاق هذه الملفات باسم الحصانة الممنوحة للرؤساء الأميركيين لحمايتهم من الملاحقة التعسفية. بالنسبة إليه فإن خطابه في ذلك اليوم يندرج في إطار واجباته الرسمية التي تشمل التحدث في مواضيع تحظى باهتمام عام.

وبعد أن ناقشت الحجج المؤيدة والمعارضة في جلسة استماع في ديسمبر، سعت محكمة استئناف فدرالية للحصول على مشورة قانونية من وزارة العدل.

وقالت الوزارة إن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة، لكن ذلك لا يشمل تغطية "التحريض" على العنف.

وإذا وافقت محكمة الاستئناف على هذا المنطق، فيمكن للشكاوى استئناف مسارها.
في الوقت نفسه، يخضع ترامب لتحقيق جنائي يشرف عليه مدع خاص، لدوره في الاعتداء على الكابيتول.

أخبار ذات صلة
أميركا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
الصين تردّ على تصريح أميركي حول مصدر كوفيد
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
هجوم الكابيتول
دونالد ترامب
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
الرياضي
بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
اليوم 15:36
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
الرياضي
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©