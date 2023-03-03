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حريق كبير في ناطحة سحاب بهونج كونج

حريق كبير في ناطحة سحاب بهونج كونج
3 مارس 2023 08:00

اندلعت نيران في موقع بناء ناطحة سحاب في هونج كونج الخميس ما استدعى تعبئة مجموعة كبيرة من رجال الإطفاء وفقاً لسلطات المدينة.

اندلع الحريق الساعة 23,11 (15,11 ت غ) في منطقة تسيم شا تسوي التجارية والسياحية المزدحمة على الواجهة البحرية ولم ترد الجمعة أنباء عن وقوع ضحايا وفق ما ذكرت الحكومة.


شوهدت ألسنة اللهب في بادئ الأمر قرب سقالة في أعلى المبنى. وكان ممكنا رؤية الحريق من المرفأ وأدى إلى سقوط رماد في الشوارع المجاورة.

وبعد ساعة امتد الحريق إلى كامل المبنى قيد الإنشاء وانتشر باتجاه الشارع حيث كان مئات المتفرجين محتشدين.

والمبنى قيد الإنشاء مؤلف من 42 طبقة وكان سيضم فندقاً.

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المصدر: وكالات
ناطحة سحاب
هونج كونج
حريق
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